El Gobierno Regional de Ica, a cargo del Abog. Jorge Hurtado Herrera, a través del Hospital Regional, bajo la dirección del M.C. Carlos Navea, realizó la ceremonia de nombramiento de 33 trabajadores del personal asistencial, quienes recibieron oficialmente su resolución de nombramiento por parte de las autoridades de la institución, marcando un importante paso en la consolidación de la estabilidad laboral del personal de salud.

Recurso humano

Durante la ceremonia, el director del hospital destacó y felicitó el trabajo constante del personal, resaltando su empatía, compromiso y vocación de servicio con la población iqueña, así como el rol fundamental que cumplen en la atención diaria de los pacientes.

Los trabajadores nombrados pertenecen a diferentes áreas y servicios del hospital, tales como salud mental, medicina interna, cirugía, nutrición, psicología, rehabilitación y enfermería, entre otros, desempeñando un rol fundamental en la atención integral de los pacientes y en el fortalecimiento de los servicios hospitalarios.

Asimismo, se informó que los servidores fueron nombrados bajo el Decreto Legislativo N.º 1153, correspondiente al proceso de nombramiento del personal asistencial de salud contratado en plaza vacante presupuestada, conforme a lo establecido en la normativa vigente del Ministerio de Salud.

VIDEO RECOMENDADO