María Consuelo Puertas Luján lleva 19 años como médico nombrado del Hospital Regional de Ica. Esta semana descubrió que tiene la condición de profesional contratada. Esta misma situación viven otros médicos.

Tal es el caso de Cristhian Perales, quien no dudó en mostrarse preocupado por su condición laboral. Él también lleva varios años como nombrado. “Preocupado por mi situación actual en que me encuentro, no aparecer como nombrado sino como contratado”, dijo.

Puertas también dijo sentirse sorprendido por su actual condición y pidió a las autoridades del nosocomio regional, encontrar una solución inmediata.

“No puede ser posible que médicos que están nombrados desde hace muchos años actualmente salgan con otra condición laboral. Yo estoy seguro que van a tomar las medidas inmediata”, señaló el decano del Colegio Médico del Perú Consejo Regional IX Ica, Luis Muñante Aparcana.

Fuentes de Correo señalaron que habría similares casos de una veintena de profesionales de la salud y urge una revisión de la condición de trabajo de cada uno de ellos.

Nombramiento

Por otro lado, Muñante también denunció presuntas irregularidades en el proceso de nombramiento de médicos en el mismo nosocomio.

Ricardo Muñante, miembro de la Federación Médica en Ica, dijo que como ente gremial están obligados a apoyar a los colegas por su preocupación. Los plazos se estarían cumplimiento, pero la documentación no se está elevando a las instancias correctas.

Sin embargo, se conoció que este problema ya habría sido superado con el envío de la documentación de forma correcta y evitar los médicos en proceso de alcanzar la estabilidad laboral se vean perjudicados.

