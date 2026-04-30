Lo que comenzó como una grave denuncia por presunta violación sexual en la calle Los Grimaldos, en la provincia de Ica, terminó derivando en un caso de presunto chantaje que ahora es materia de investigación policial.

Denuncia por chantaje

Días atrás, una mujer de 27 años denunció haber sido víctima de agresión sexual en una vivienda ubicada frente al Hospital Regional de Ica. A partir de esa acusación, fue detenido Martín Pariona, de 33 años, iniciándose las diligencias correspondientes.

No obstante, el caso dio un giro cuando familiares del detenido alertaron a la Policía sobre un presunto pedido de dinero para que la denunciante se retractara.

Según información policial, Martín Pariona Cueto, padre del investigado, reportó que recibió una comunicación vía WhatsApp en la que le solicitaban 10 mil soles a cambio de retirar la acusación contra su hijo.

De acuerdo con su testimonio, fue citado en la Plaza de Armas de Ica para concretar la entrega del dinero. Frente a esta situación, la Policía coordinó un operativo que se ejecutó la noche del 28 de abril en el centro de la ciudad.

Durante la acción policial, fueron intervenidos Leonor Kenia Quispe Ore, de 27 años (quien figura como denunciante en el caso inicial) y Ricardo Antonio García Quispe, de 30 años, señalado como presunto cómplice.

Ambos fueron detenidos en flagrancia y notificados sobre su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de chantaje.

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