En un operativo ejecutado el 8 de diciembre de 2025, agentes de la Región Policial Ica capturaron a Félix Alfonso Cahua Huamán, de 52 años, investigado por el presunto delito de extorsión. La intervención se realizó en coordinación con el Ministerio Público y bajo el mandato del 1° Juzgado de Investigación Preparatoria y Supraprovincial, de acuerdo con el expediente N.° 05638-2025-17-1401-JR-PE-01.

Grave delito

Cahua Huamán fue detenido de manera preliminar y permanece en los calabozos de la Policía mientras se ejecutan las diligencias correspondientes. La medida autoriza siete días de investigación, periodo en el que las autoridades deberán reunir graves y fundados elementos de convicción sobre el caso.

La investigación se originó tras la denuncia de un comerciante de un restobar del distrito de Pachacútec, quien recibió una nota extorsiva. En la carta, los extorsionadores exigían el pago de 10 mil soles “para empezar” y advertían que, de no entregar el dinero, atentarían contra el negocio utilizando granadas y dinamita.

Uno de los elementos más sensibles del caso es el uso de un menor de edad para entregar el manuscrito extorsivo. Las cámaras de seguridad de la zona, registraron el momento en el que un niño se aproxima al local con la carta, acompañado por un hombre con polera blanca, quien presuntamente sería Cahua Huamán.

Tras la denuncia y el análisis del video, la Policía inició un trabajo de inteligencia para identificar al presunto autor. Las diligencias incluyeron seguimiento, verificación de movimientos y otros.

VIDEO RECOMENDADO