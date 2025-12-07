La Policía Nacional del Perú detuvo a dos presuntos extorsionadores vinculados a amenazas contra un empresario del rubro de espectáculos en Ica, quien fue víctima de exigencias económicas mediante mensajes de WhatsApp desde el 1 de diciembre.

Los delincuentes solicitaban un pago de 25 mil soles para no atentar contra la integridad del empresario y su familia. Según las investigaciones, uno de los implicados sería familiar directo de la víctima, lo que facilitó el acceso a información personal del agraviado.

Grave delito

Durante la conferencia de prensa en la nueva sede de la sección de extorsiones del Departamento de Investigación Criminal de Ica, el general PNP Leiby Huamán Daza, jefe de la Región Policial Ica, ofreció detalles de la desarticulación de la banda criminal denominada “Los Ruleteros del Cobro”.

Añadió que los detenidos son Jhon Pool Muñante Aparcana, alias ‘Gordo Pool’, y Yampier Deyvis Choque Jurado, alias ‘Gordo Yampier’, quienes operaban mediante mensajes intimidatorios enviados por WhatsApp al empresario y su familia.

El general explicó la modalidad de la extorsión: “Desde el 1 de diciembre, la víctima recibía mensajes que lo amenazaban, le indicaban que estaba ubicado y que debía cooperar sin oponer resistencia. Incluso le decían que podía fraccionar el pago en cinco mil soles por semana, pero bajo amenaza constante de atentar contra su seguridad y la de sus hijos”.

Huamán Daza detalló que, producto de estas amenazas, la víctima realizó un primer pago de 5 mil soles y que, para garantizar la flagrancia, la Policía coordinó un segundo depósito controlado de 800 soles, lo que permitió la captura de Muñante Aparcana.

“Tras la detención, revisamos su celular y, mediante técnicas de interrogatorio inmediato, confesó su participación e implicó a Yampier Deyvis Choque Jurado como el cabecilla de la banda criminal”, indicó.

El jefe policial destacó la efectividad del operativo: “Se incautaron tres celulares que contenían mensajes emergentes relacionados con la planificación de las amenazas, los vouchers de las transferencias y evidencia de la logística utilizada por los delincuentes. Además, se recuperaron dos vehículos que empleaban para movilizarse”.

Finalmente, Huamán Daza señaló que la investigación continúa para identificar a otros posibles miembros de la organización y que se están verificando casos adicionales de extorsión relacionados con estos sujetos, incluyendo a Carmen Elisa Choque Palomino, otra víctima de la misma banda.

