Un operativo de la División Regional de Inteligencia (Ica) permitió la captura de un presunto extorsionador que venía aterrorizando a comerciantes en la provincia de Pisco. El detenido fue identificado como Yomar A. Pasache P., conocido con el alias de “El Muerto”.

Golpe policial

La intervención ocurrió en el preciso momento en que el sospechoso recibía una fuerte suma de dinero, producto de una extorsión denunciada por una empresaria que venía recibiendo amenazas constantes.

Según información policial, la víctima decidió acudir a las autoridades tras ser intimidada con mensajes y llamadas en las que le exigían pagos a cambio de no atentar contra su negocio.

Ante ello, agentes de inteligencia coordinaron una entrega controlada. Cuando Pasache P. acudió al punto acordado para recoger el dinero, fue rápidamente reducido y detenido por el personal policial.

La captura se realizó cerca de la medianoche, en inmediaciones de la calle 4 de Julio, en la zona conocida como Cinco Esquinas, donde el sospechoso se desplazaba en actitud sospechosa antes de concretar la recogida del dinero.

Los agentes lo intervinieron sin que pudiera escapar y lo trasladaron a la dependencia policial para continuar con las diligencias del caso.

