Este 21 de junio, el distrito de Humay conmemora los 207 años del nacimiento de las hermanas mellizas Luisa y Carmen de la Torre Rojas, conocidas por generaciones de fieles como las “Beatitas de Humay”. Nacidas en 1819 en el entonces pueblo de San Pedro de Humay, las siervas de Dios dejaron una profunda huella en la historia religiosa de la provincia de Pisco gracias a su vida de fe, servicio a los más necesitados y entrega a los enfermos.

Su legado continúa vigente y cada año congrega a miles de peregrinos que llegan desde distintos puntos del país para rendir homenaje a estas mujeres consideradas ejemplo de santidad.

Patrimonio espiritual

En el marco de esta importante fecha, Correo conversó con Luis Hernández, productor general de Luhal Producciones, quien viene liderando la realización de un documental dedicado a rescatar la vida, obra y milagros atribuidos a las hermanas De la Torre Rojas. El trabajo audiovisual ha implicado una exhaustiva investigación histórica en Humay y otras localidades, recopilando testimonios, documentos y relatos conservados por generaciones de pobladores que mantienen viva la memoria de las recordadas beatitas.

Uno de los testimonios más significativos incluidos en la producción es el de Olga Castillo Espinoza, de 95 años de edad, reconocida vecina de Humay y custodio de la llave de la vivienda de la familia Torres Rojas. La nonagenaria expresó su satisfacción por el interés de una productora pisqueña en preservar esta historia, resaltando que el documental permitirá que las nuevas generaciones conozcan una parte fundamental del patrimonio espiritual, histórico y cultural del distrito.

La producción también incorpora recreaciones de diversos episodios de la vida de Luisa y Carmen, interpretadas por las hermanas mellizas Alicia y Elizabeth Carbajal, docentes de educación inicial y primaria, respectivamente. Según explicó Hernández, las escenas fueron desarrolladas con absoluto respeto hacia la tradición religiosa y los testimonios recogidos durante la investigación, contando además con la participación voluntaria de numerosos vecinos de Humay y Pisco comprometidos con la conservación de esta herencia espiritual.

Más allá del rescate histórico, el documental ha reavivado un antiguo anhelo de la población católica de Humay, Pisco y de diversos lugares del Perú: el retorno de las pertenencias de Luisa y Carmen de la Torre Rojas a su vivienda original, donde por décadas fueron objeto de veneración y constituyeron parte esencial de la memoria colectiva del pueblo. Los fieles consideran que estos objetos históricos deben regresar a su hogar para recibir la importancia, protección y valoración que tuvieron antaño, fortaleciendo así el legado de las siervas de Dios para las futuras generaciones.

Asimismo, numerosos devotos esperan que esta producción audiovisual pueda llegar hasta el Santo Padre, el PaPa León XIV, como un testimonio del profundo arraigo popular y la fama de santidad que rodea a las hermanas humaynas desde hace más de un siglo.

La expectativa de los creyentes es que el documental contribuya a visibilizar su historia ante la Iglesia universal y favorezca el avance de su causa de santificación. La obra será presentada oficialmente este 21 de junio en Humay y posteriormente difundida a través de plataformas digitales, permitiendo que el mensaje de fe, servicio y entrega de Luisa y Carmen de la Torre Rojas trascienda fronteras y llegue a miles de personas en el Perú y el mundo.

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