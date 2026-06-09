La comunidad católica de Humay se alista para vivir con profunda fe las Novenas en Honor a San Luis Gonzaga, que se desarrollarán del 11 al 19 de junio de 2026 en la Iglesia San Pedro de Humay, ubicada en la Plaza de Armas del distrito.

La jornada religiosa también estará dedicada a recordar el nacimiento y el testimonio ejemplar de la Sierva de Dios Luisa de la Torre Rojas, conocida cariñosamente como la “Beatita de Humay”, así como el legado de su hermana Carmen de la Torre Rojas.

Fe y devoción

Las actividades comenzarán cada día a las 8:00 p. m. con el rezo del Santo Rosario y continuarán a las 8:30 p. m. con la celebración de la Santa Misa. Durante los nueve días participarán diversas familias y grupos de la comunidad, entre ellas las familias Torres Jiménez, Godoy Gutiérrez, Padilla Vizarreta, Castillo, Néstarez Cabezudos, Campos Campos, Guillén Cruz, Galliquio Coronado, Valentín Magallanes y los devotos pisqueños de Luisa de la Torre Rojas, quienes tendrán a su cargo la organización de cada jornada.

Cada novena contará con reflexiones basadas en pasajes bíblicos y temas de formación cristiana relacionados con el amor al prójimo, la conversión, la santidad, la Eucaristía, la oración y la misión evangelizadora de la Iglesia. Los organizadores esperan una amplia participación de fieles provenientes de Humay, sus centros poblados y de otras localidades que mantienen una especial devoción por la Sierva de Dios, cuya causa continúa despertando interés y admiración entre los creyentes.

Los responsables de la actividad hicieron extensiva la invitación a toda la comunidad católica para sumarse a esta importante celebración espiritual. Asimismo, solicitaron a los novenantes coordinar previamente con el sacerdote encargado aspectos relacionados con la Santa Misa, el coro, las flores y la limpieza del templo, con el propósito de garantizar el adecuado desarrollo de cada una de las jornadas religiosas programadas.

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