La provincia de Chincha cumplió ayer 158 años de creación política. La celebración inició con la misa en la iglesia Santo Domingo de Guzmán, seguido del paseo e izamiento del Pabellón Nacional.

Legado histórico

La actividad protocolar contó con la participación de la alcaldesa provincial de Chincha, Silvia Barrios, la consejera regional Aracelli Valentín, la subprefecta provincial Karla Campos, entre otras autoridades políticas, municipales y policiales.

Otro de los eventos fue la sesión solemne, y al terminar comenzó la premiación a los colegios que ganaron en los diferentes concursos realizados durante las fechas festivas. Asimismo, hubo reconocimiento a personalidades como Manolo Fernández y otros que han destacado a lo largo de estos años en diferentes ámbitos.

“Nos reunimos para conmemorar con orgullo los 158 años de Chincha, una tierra que tiene un legado histórico”, mencionó Barrios.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO