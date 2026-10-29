En el marco del 158 aniversario de creación política de la provincia de Chincha ayer se realizó el concurso de periódico mural con participación de escolares del nivel secundaria y estudiantes de educación superior.

Talento escolar

Los alumnos presentaron trabajos, creados con material propio, como la totora, cascara de mejillón y otros para resaltar la gastronomía, historia, cultura, vitivinícola, así como sus personajes en la música, deporte y otros aspectos que llevaron en alto el nombre de Chincha.

La actividad se desarrolló en la Plaza Mayor de la provincia y tras la exposición el jurado eligió a los ganadores en las dos categorías. En el caso de secundaria los gallardetes serán para el colegio Abelardo Alva Maurtua (primer puesto) y Melchorita Saravia (segundo lugar). De acuerdo con la organización la premiación será mañana viernes 30 de octubre.

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