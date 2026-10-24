En el marco de las actividades por los 158 años de creación de la provincia de Chincha ayer se realizó en la Plaza Mayor el desfile cívico escolar, dividido en ocho agrupamientos.

Identidad local

La actividad convocó a las escuelas del nivel primaria y secundaria, tanto públicos como privados, también a los CEBAS, CETPROS, academias premilitares, institutos, universidades, entre otras instituciones públicas, además de asociaciones de ex alumnos de diversos colegios para demostrar su marcialidad en la pista de desfile y el talento de su banda de músicos.

Los ganadores fueron la escuela José Pardo y Barreda en primaria y secundaria público, mientras en privado primaria el primer lugar obtuvo la I.E. Reina del Santísimo Rosario, en secundaria ganó el Prolog y en superior el galardón fue para Senati.

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