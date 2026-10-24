de creación de la provincia de Chincha ayer se realizó en la Plaza Mayor el desfile cívico escolar, dividido en

Identidad local

La actividad convocó a las escuelas del nivel primaria y secundaria, tanto públicos como privados, también a los CEBAS, CETPROS, academias premilitares, institutos, universidades, entre otras instituciones públicas, además de asociaciones de ex alumnos de diversos colegios para demostrar su marcialidad en la pista de desfile y el talento de su banda de músicos.

Los ganadores fueron la escuela José Pardo y Barreda en primaria y secundaria público, mientras en privado primaria el primer lugar obtuvo la I.E. Reina del Santísimo Rosario, en secundaria ganó el Prolog y en superior el galardón fue para Senati.

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