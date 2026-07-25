Los niños y niñas del aula de cuatro años del colegio San Antonio de Padua, en el distrito de Pueblo Nuevo, en la provincia de Chincha, durante las actividades por la festividad patria, realizaron la escenificación de la proclamación de la Independencia.

Fiestas Patrias

Los alumnos en los últimos días se prepararon para representar al general José de San Martín, y demás personalidades para dar el grito libertador. La representación formó parte de la delegación de escolares que participaron en el desfile realizado en el marco del aniversario patrio.

Estudiantes de otros salones personificaron a los últimos presidentes que ha tenido el Perú desde Alberto Fujimori hasta José María Balcazar. También fue rememorada el momento en el que San Martín crea la primera bandera del Perú desde su cuartel general en Pisco.

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