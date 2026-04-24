La Institución Educativa Antonia Moreno de Cáceres recibió la visita del viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Gerber Paredes Postigo; el gerente de Desarrollo Social del GORE Ica, Roberto López Mariños; el director regional de Educación, José Luis Huamán Orosco y otros, ya que se oficializó la implementación del Programa de Atención No Escolarizada al Talento y Superdotación, mediante la Resolución Directoral N.º 2056-2026.

Calidad educativa

Durante el recorrido, los funcionarios visitaron las modernas aulas tipo domo instaladas por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied). Estas estructuras prefabricadas brindan ambientes cómodos, seguros y resistentes, equipados con escritorios, sillas nuevas y pizarras acrílicas, garantizando condiciones óptimas para el aprendizaje.

Un dato resaltante es que 40 estudiantes de la región Ica han sido identificados para iniciar el primer tramo de este programa, convirtiéndose en los pioneros de una propuesta que busca potenciar la creatividad, la innovación, la perseverancia y las competencias socioemocionales de escolares con altas capacidades.

Con esta iniciativa, Ica se convierte en la cuarta región del país en implementar enseñanza especializada para estudiantes con talento y superdotación, reafirmando el compromiso con una educación inclusiva y de calidad que abre nuevas oportunidades para el futuro de la niñez y juventud iqueña.

Cabe señalar que, en las modernas aulas se realizaron diversas demostraciones pedagógicas. La Escuela Superior de Formación Artística (ESFA) “Sérvulo Gutiérrez Alarcón” presentó una muestra de pintura utilizando tinta de guarango, resaltando la riqueza cultural y artística de la región.

Asimismo, se desarrollaron sesiones de matemáticas y comunicación, evidenciando el enfoque integral del programa y la variedad de experiencias de aprendizaje que se ofrecen a los estudiantes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO