El Gobierno Regional de Ica a través de la Dirección Regional de Educación de Ica oficializó, mediante la Resolución Directoral N.º 2056-2026, la creación del Programa de Atención No Escolarizada al Talento y Superdotación, consolidando a la región como pionera en la atención especializada a escolares con altas capacidades.

Educación de calidad

El director regional de educación de Ica, Mag. José Luis Huamán Orosco, en compañía de los jefes de línea, visitó la Institución Educativa Antonia Moreno de Cáceres, donde el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) del Ministerio de Educación instaló modernas aulas tipo domo.

Estas estructuras prefabricadas ofrecen espacios cómodos y seguros, equipados con mobiliario nuevo escritorios, sillas para docentes y pizarras acrílicas y están diseñadas para resistir condiciones climáticas extremas, como sismos y lluvias.

Este programa busca potenciar las habilidades de los estudiantes con talento y superdotación, fomentando su capacidad para resolver tareas complejas de manera independiente, desarrollar creatividad e innovación, mantener la perseverancia ante retos académicos, y fortalecer competencias socioemocionales como la empatía y la comunicación oral y escrita.

Con esta iniciativa, Ica se suma a las regiones que apuestan por una educación inclusiva y de calidad, brindando oportunidades para que los estudiantes con altas capacidades desplieguen todo su potencial en un entorno seguro y estimulante.

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