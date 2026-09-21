¿Cuánto está la gasolina Regular hoy 21 de setiembre en Arequipa?

El precio de la gasolina Regular en el Servicentro Transportes y Servicios Espinar en la carretera a Yura en Cerro Colorado se vende a 18.89 soles el galón, en el grifo Pacidama Energía en la Av. La Paz en el Cercado de Arequipa a 19.05 soles, en el grifo Chaskigas en la Av. Jesús en el Cercado de Arequipa a 19.95 soles, en el grifo Coesti Umacollo en la calle Ricardo Palma a 19.99 soles, en el grifo Combustibles y Servicios Esmeralda en la Vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 20 soles.

¿Cuánto está la gasolina Premium hoy 21 de setiembre en Arequipa?

La Gasolina Premium en la estación de servicios Santo Tomás de Lima en la Carretera Variante de Chumayo en el distrito de Sachaca a 20.99 soles, en Distribuiciones Arequipa en la Av. Jorge Chávez a 21.28 soles, en Jotas y Ges en la Av. Daniel Alcides Carrión a 21.28 soles, en el grifo Coesti SA Reservorio en la Av. Pizarro en José Luis Bustamante y Rivero a 21.39 soles.

¿Cuál es el precio del petróleo (diésel DB5-50) hoy en los grifos?

Este 21 de setiembre, el diésel DB5 S-50 (petróleo) en el grifo Petrolcenter en Semi Rural Pachacutec en Cerro Colorado a 24.30 soles, en estación de servicio Exact Perú en la carretera Arequipa Yura en Yura a 24.30 soles, en el grifo JHP en la Av. Kennedy en Paucarpata a 24.49 soles, en el grifo Servicentro Transportes y Servicios Espinar en Cerro Colorado a 24.55 soles, en el grifo Danahi Service en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 24.69 soles.

¿Cuál es el precio del GLP hoy 21 de setiembre en Arequipa?

El GLP automotor en el grifo Inversiones JDSF en la Variate de Uchumayo en Sachaca a 6.87 soles, en el grifo Chaskygas en la Av. Industrial Cayro en Paucarpata a 6.89 soles, en el grifo Pacidama Energía en la Av. La Paz en Arequipa a 6.89 soles, en el grupo Gamarra en la vía de Evitamiento en Cerro Colorado a 6.90 soles, en el grifo Coesti Espinar en la Av. Progreso en Miraflores a 6.99 soles.

¿Cuánto cuesta el balón de gas hoy 21 de setiembre?

El balón de gas de 10 kilos de la marca J&J Gas en el establecimiento Erika Mamani en la Av. Horacio Zeballos Gamez en el distrito de Socabaya se vende a 48 soles, la marca Pecsagas en la calle Mayta Capac en Pampas del Cusco en Hunter a 48 soles, la marca Masgas en el grifo Wayki Gas en Nuevo Characato a 48 soles, la marca Masgas en el grifo Pesadito en Cerro Colorado a 49.50 soles.