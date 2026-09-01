Quedaron confirmados los partidos de la fase semifinal del torneo Copa Caliente de la Liga, donde el equipo de Alianza Atlético de Sullana y Sporting Cristal, jugarán como visitantes en la primera fecha el 23 ó 24 de septiembre.

El equipo “Churre” de la mano de su entrenador Federico Urciuoli, que viene de ganar por goleada de visita al CD Moquegua, irá al estadio Miguel Grau del Callao, en busca del Sport Boys, un equipo que alzó mucho en los últimas fechas de la Liga 1

Mientras los “rimenses” jugarán en la cancha del ADT, en Tarma.

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DE VUELTA

Asimismo, se han programado los partidos de vuelta entre el 7 y 8 de octubre. El Vendaval del Norte jugará en el Estadio Campeones del 36 de Sullana y los celestes en el Alberto Gallardo de San Martín de Porres (Lima).

Para definir a los campeones de ambas llaves y tal como ocurrió en las etapas previas del torneo, si los protagonistas empatan en el puntaje global, al finalizar el partido de vuelta, se irán a la tanda de penales, para clasificar a los finalistas.

Cabe señalar que no se jugarán tiempos suplementarios.

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MOTIVADO

Mientras tanto, el equipo sullanero continúa con sus entrenamientos, mentalizado en el próximo partido de la liga, donde en la octava fecha enfrentará al UTC de Cajamarca (al cual eliminó de los cuartos de final de la Copa Caliente).

Uno de los más entusiastas es Stefano Fernández, quien resaltó la reacción del equipo para darle vuelta a un partido que llevaban perdiendo en el estadio de Moquegua.

“Fue un mérito de todos, para ganar este partido donde al frente tuvimos a un duro rival, pero supimos pararnos mejor en la cancha y volteamos el partido”, señaló.