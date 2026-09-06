Atlético Grau jugará hoy ante el fuerte equipo de Deportivo Garcilaso por la octava fecha desde la 1:30 p.m en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de la ciudad imperial.

Los albos vienen de ganar a FBC Melgar jugando de local en el estadio de La Matanza, con solitario gol de Diego Barreto, en el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura, logrando su tercera victoria consecutiva.

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OPTIMISTA

Uno de los más entusiastas del equipo albo, ante el repunte logrado en los tres últimos partidos es el portero Patricio Álvarez, quien valoró el esfuerzo de su equipo para alcanzar los triunfos.

“Esperamos sacar un resultado positivo ante Garcilaso de visita, a fin de seguir en la buena racha que nos ha permitido alejarnos de la zona de descenso y mirar con mayor optimismo lo que resta del campeonato, que cómo está nos permite soñar un poco más” , sentenció.

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SIGUE SUBIENDO

El técnico Gerardo Ameli, no descuida sus tácticas y espera hacer un buen partido en lares del Cusco para traerse los tres puntos en disputa, y seguir por la senda de triunfos.

Grau marcha en el quinto lugar de la tabla de posiciones del Clausura con 13 puntos y quedó a tres de los líderes Garcilaso y la “U”. Mientras tanto, en el acumulado sigue en el puesto 12 con 29 unidades, alejándose momentáneamente del fantasma de la baja.

Su rival de turno viene de ganar 1-0 al Alianza Lima y está de puntero en el Clausura, mientras en la tabla acumulada es tercero con 42 puntos.