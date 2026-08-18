El Jurado Electoral Especial de Arequipa aceptó el retiro de la fórmula regional de Visión Perú para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, luego que la agrupación política solicitó en julio el desistimiento de la inscripción de la fórmula de candidatos.

El Jurado Electoral de Arequipa resolvió aprobar el retiro mediante una Resolución N° 01181-2026-jee-aqpa/JNE, emitida el 12 de agosto.

La organización política presentó la documentación que acreditaba que el desistimiento había sido aprobado por su Comité Electoral Nacional y no correspondía únicamente a una decisión de su personera legal.

Como consecuencia, el órgano electoral dejó sin efecto la inscripción de Evaristo Illacutipa Salamanca, candidato a gobernador regional, y Carmen Teofila Mendoza Rabanal, candidata a vicegobernadora regional.