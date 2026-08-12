Las enfermedades respiratorias representan entre el 80% y 90% de las atenciones en emergencias y consultorios pediátricos, según la médica pediatra del Hospital Regional Materno Infantil El Carmen, Edith Lozano Orihuela. Entre ellas destaca el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), reconocido por el Ministerio de Salud como una de las principales causas de infecciones respiratorias agudas.

La infección suele comenzar con síntomas similares a un resfrío, como congestión nasal, tos, fiebre y pérdida de apetito, pero puede evolucionar hacia bronquiolitis o neumonía.

La especialista advirtió que entre el 20% y 30% de los pacientes puede presentar complicaciones que requieren hospitalización o ingreso a una Unidad de Cuidados Intensivos. Los menores de seis meses, prematuros y niños con comorbilidades, como cardiopatías o síndrome de Down, son los más vulnerables. Entre las señales de alarma figuran dificultad para respirar, respiración rápida, hundimiento de las costillas, coloración azulada e irritabilidad o somnolencia inusual.

Protección.

Frente a este panorama, la Diresa Junín activó una estrategia de doble protección. Podrán recibir la vacuna contra el VRS las mujeres embarazadas entre las 32 y 36 semanas de gestación, para que transmitan defensas a sus bebés a través de la placenta. Asimismo, los recién nacidos y lactantes menores de seis meses, con un peso menor a 5 kg, podrán recibir anticuerpos monoclonales, especialmente aquellos cuyas madres no fueron vacunadas durante el embarazo.

“Por primera vez, atacamos al virus desde dos frentes: blindamos a la madre gestante para que traspase defensas a su hijo a través de la placenta, y protegemos inmediatamente al recién nacido al momento de nacer o durante sus primeros meses”, señaló la directora regional de Salud, María Antonieta García Gutiérrez.

La región tiene como meta aplicar 4,769 dosis de la vacuna contra el VRS entre agosto y septiembre y dispone de 3,687 dosis de anticuerpos monoclonales. Los productos ya fueron distribuidos en los establecimientos de salud de las nueve provincias de Junín y en el Hospital Regional Materno Infantil El Carmen.

Cobertura

La campaña forma parte de la estrategia de cierre de brechas de inmunización y del esquema nacional ampliado, que pasó de 18 a 24 tipos de vacunas. Entre las nuevas incorporaciones figuran la vacuna contra el VRS para gestantes, el anticuerpo monoclonal para lactantes, la vacuna contra el meningococo y la vacuna hexavalente, que protege contra seis enfermedades y reemplazará progresivamente a la pentavalente.

Las autoridades buscan alcanzar una cobertura de vacunación superior al 95%. Sin embargo, las bajas tasas registradas después de la pandemia de COVID-19 continúan representando un desafío. Durante el confinamiento, las restricciones de movilidad y el cierre de servicios dificultaron que muchas familias cumplieran oportunamente con los esquemas de vacunación, explicó Jenny Camarena Hilario, directora de Inmunizaciones de la Diresa Junín.

Brigadas

Como parte de la estrategia, las brigadas de salud realizan visitas casa por casa durante la tercera y cuarta semana de cada mes para identificar vacunas pendientes y completar los esquemas de inmunización. Las intervenciones también se han reforzado en zonas afectadas por el reciente sismo, donde los equipos brindan vacunación y soporte emocional a las familias damnificadas.

Canipaco, Chongos Bajo y Chupuro se encuentran entre las zonas priorizadas, con el objetivo de ampliar la cobertura y proteger especialmente a las poblaciones vulnerables.

Prevención

La Diresa Junín alertó que la desinformación y los mitos difundidos en redes sociales continúan siendo una de las principales barreras para la vacunación.

“Las familias deben confiar en el personal de salud, las vacunas han permitido controlar enfermedades que pueden a llegar a ser mortales”, exhortó la directora de Inmunizaciones, Jenny Camarena Hilario.

Las autoridades instaron a gestantes, padres y cuidadores a mantener actualizados los esquemas de vacunación y acudir a los establecimientos de salud.