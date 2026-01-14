El Hospital Félix Torrealva Gutiérrez mantiene la operatividad de sus servicios y la atención continua a los asegurados, tras una jornada de supervisión realizada por su equipo directivo en coordinación con la Red Asistencial de EsSalud Ica.

Recurso humano

La intervención incluyó un control presencial del personal y una verificación del funcionamiento de las distintas áreas asistenciales, con el fin de asegurar que los servicios médicos cuenten con los recursos humanos y logísticos necesarios para atender a los pacientes sin interrupciones.

Según se informó, la supervisión permitió constatar que las áreas críticas y especializadas continúan operando con normalidad, priorizando la atención oportuna de los asegurados que acuden diariamente al nosocomio.

Desde la Red Asistencial Ica se indicó que estas acciones buscan garantizar la continuidad de los servicios de salud y reforzar el control interno en beneficio de la población asegurada de la región.

VIDEO RECOMENDADO