fue supervisada mediante una visita inopinada realizada por la gerencia de la Red Asistencial Ica. La inspección incluyó los hospitales Félix Torrealva Gutiérrez y Augusto Hernández Mendoza, donde se verificó el estado de los servicios y

Flujo de atención

Durante el recorrido se evaluaron áreas clave como emergencia, farmacia, laboratorio, hidratación y hospitalización, con el objetivo de constatar la disponibilidad de recursos, medicamentos e insumos médicos, así como el flujo de atención a los pacientes.

La supervisión permitió identificar aspectos que requieren mejoras inmediatas para evitar interrupciones en los servicios y responder a la demanda actual en ambos establecimientos de salud.

​Al cierre de la actividad, el Dr. Roberto Almeida, gerente de EsSalud Ica, destacó el compromiso de la gestión con la eficiencia hospitalaria: “No podemos gestionar desde un escritorio; nuestra prioridad es estar en el campo para escuchar a los pacientes y al personal. Estamos tomando medidas correctivas inmediatas para que ningún iqueño vea interrumpido su derecho a una salud digna y oportuna”.

