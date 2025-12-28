La operatividad de los principales hospitales de EsSalud en Ica fue supervisada mediante una visita inopinada realizada por la gerencia de la Red Asistencial Ica. La inspección incluyó los hospitales Félix Torrealva Gutiérrez y Augusto Hernández Mendoza, donde se verificó el estado de los servicios y la capacidad de atención a los asegurados.

Flujo de atención

Durante el recorrido se evaluaron áreas clave como emergencia, farmacia, laboratorio, hidratación y hospitalización, con el objetivo de constatar la disponibilidad de recursos, medicamentos e insumos médicos, así como el flujo de atención a los pacientes.

La supervisión permitió identificar aspectos que requieren mejoras inmediatas para evitar interrupciones en los servicios y responder a la demanda actual en ambos establecimientos de salud.

​Al cierre de la actividad, el Dr. Roberto Almeida, gerente de EsSalud Ica, destacó el compromiso de la gestión con la eficiencia hospitalaria: “No podemos gestionar desde un escritorio; nuestra prioridad es estar en el campo para escuchar a los pacientes y al personal. Estamos tomando medidas correctivas inmediatas para que ningún iqueño vea interrumpido su derecho a una salud digna y oportuna”.

