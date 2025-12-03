La Red Asistencial Ica de EsSalud designó recientemente a los nuevos directores del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza y del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez, con el objetivo de fortalecer la gestión hospitalaria y garantizar una atención de calidad a los asegurados.

Nuevas gestiones

El Dr. Roberto Almeida Donaire, gerente de la Red Asistencial, entregó la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1929-PE-ESSALUD-2025, mediante la cual se nombra a la Dra. Rosmary Perales Bautista como directora del Hospital IV Augusto Hernández Mendoza.

Durante la ceremonia, el Dr. Almeida destacó la trayectoria de la Dra. Perales Bautista y su rol fundamental para optimizar la calidad asistencial y fortalecer la gestión institucional. La nueva directora asumirá la responsabilidad de liderar la institución, asegurando la eficiencia operativa, la correcta atención de los pacientes y la implementación de buenas prácticas de gestión.

En paralelo, el Dr. Almeida entregó la Resolución de Presidencia Ejecutiva N° 1227-PE-ESSALUD-2025, designando al Dr. Juan Carlos Galindo Matta como director del Hospital Félix Torrealva Gutiérrez.

La autoridad resaltó que su designación representa un paso clave para fortalecer la capacidad de respuesta asistencial de la institución. El Dr. Galindo Matta asumirá la dirección y administración del hospital, velando por la eficiencia de los servicios y el bienestar de los asegurados.

