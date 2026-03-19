Un incendio arrasó con seis viviendas de material rústico en la cuarta etapa de la urbanización popular Nuevo Horizonte, en el sector oeste de la ciudad de Sullana.

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El siniestro ocurrió la tarde del miércoles 18 de marzo en la avenida Carlos Augusto Salaverry, a espaldas de la Universidad Nacional de Frontera.

Los vecinos tuvieron que ayudar a sofocar el fuego con el apoyo de cisternas de una empresa privada y los bomberos, logrando apagar las llamas por completo para que el fuego no se extienda a los inmuebes colindantes.

Se conoció que solo se registraron daños materiales con pérdidas económicas cuantiosas. Ante esta situación, las familias damnificadas han solicitado el apoyo de las autoridades locales, debido a que indican que lo han perdido todo.