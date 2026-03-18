Agentes policiales de la comisaría El Obrero detuvieron a un sujeto conocido como “Cerebro”, junto a su pareja a quienes les hallaron cartuchos de dinamita y municiones en el asentamiento Jesús María, provincia de Sullana.

[PUEDES VER: ONPE intensifica capacitación en 20 centros poblados de Ayabaca y Sullana]

La intervención fue realizada en la intersección de la avenida Porvenir y 13 de Diciembre donde le hallaron dos explosivos en la motocicleta en que se trasladaba. Además, nueve municiones para arma de fuego, sustancias ilícitas, un celular y una motocicleta.

La Policía investiga a dicho sujeto como presunto autor del intento de detonación de un artefacto explosivo ocurrido hace pocos días. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial para las investigaciones correspondientes.