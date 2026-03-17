Varias botellas que contenían un líquido que sería ácido, fueron halladas entre residuos sólidos en la vía pública del sector Loma de Teodomiro, en la provincia de Sullana, durante una jornada de limpieza realizada en la zona.

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El hallazgo ocurrió cuando el personal de limpieza pública detectó la presencia de humo entre los desechos acumulados. La situación alertó de inmediato a los trabajadores, quienes al revisar el área identificaron las botellas con la sustancia y tomaron las precauciones necesarias para evitar posibles incidentes.

La presencia de este tipo de insumos peligrosos entre la basura representa un riesgo para la salud de la población, especialmente para quienes transitan por el lugar y para el personal encargado de las labores de limpieza.

El hecho también evidencia una preocupante falta de conciencia ambiental y un manejo inadecuado de sustancias potencialmente peligrosas por parte de laboratorios, instituciones o empresas que utilizan esta sustancia.