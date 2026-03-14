Las autoridades intervinieron varios ómnibus en la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Sullana, donde incautaron mercadería que no contaba con la documentación legal correspondiente.

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El operativo fue realizado por los fiscales Kevin Antón y Sara Vidal, en un trabajo conjunto con la Policía de Carreteras, representantes de Aduanas-SUNAT y fiscalizadores de la SUTRAN.

A la altura del centro poblado de Mallaritos, en el distrito de Marcavelica, incautaron mercadería extranjera sin documentación legal, consistente en polos deportivos y zapatillas de las marcas Adidas y Nike.

Asimismo, intervinieron otro ómnibus donde hallaron depósitos de tecnopor con peces ornamentales. Asimismo, un ciudadano fue detenido por la presunta comisión del delito de tráfico ilegal de especies acuáticas, siendo trasladado a la comisaría de Marcavelica.