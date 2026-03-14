Cansados de la inacción de las autoridades ante el colapso de los desagües, un grupo de vecinos de la provincia de Sullana protestó quemando llantas y maderas en señal de indignación.

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Esta medida fue realizada en la avenida Circunvalación, entre los asentamientos Santa teresita y Nueve de Octubre, cerca a la avenida Buenos Aires.

Los vecinos señalaron que tomaron esta medida ante la falta de soluciones por parte de las autoridades, quienes han ignorado las diversas denuncias que presentaron en los últimos días. Manifestaron que no pueden convivir tras el colapso de los buzones de alcantarillado, cuyas aguas residuales discurren por diversas calles.

Además, ha provocado la formación de enormes cangrejeras que, al mezclarse con el agua de las lluvias, emanan olores fétidos que impiden a las familias ingieran sus alimentos. Ellos indicaron que sino son escuchados, tomarán medidas más radicales en las próximas horas.