Cuatro desaparecidos y dos sobrevivientes (un padre y su menor hijo de 14 años) dejó el deslizamiento de lodo y piedras a consecuencia de las torrenciales lluvias que ocurrió en el sector La Peña Llorona, en la provincia de Ayabaca, que arrastró una combi que transportaba pasajeros y una motocicleta. Personal de la Unidad de Rescate de Sullana inició las labores de búsqueda para ubicar a las personas desaparecidas.

El lamentable hecho ocurrió alrededor de la 1 de la tarde de ayer miércoles, cuando un deslizamiento de lodo y piedras producto de las torrenciales y constantes lluvias que se registran desde hace varias semanas en la provincia de Ayabaca, se registró en la carretera Socchabamba, altura del sector La Peña Llorona, arrastrando una combi y una moto.

El fuerte ruido alertó a los pobladores y conductores que inmediatamente trataron de rescatar a los ocupantes de ambos vehículos. Milagrosamente, minutos después entre el barro y el cerro aparecieron David Llacsahuanga Abad (41 años) y su hijo Jheyson David Llacsahuanga Neyra (14 años). Ambos fueron evacuados de emergencia al centro de salud de Ayabaca, donde les diagnosticaron “policontusos”.

Al cierre de la presente edición, personal de la Unidad de Rescate de la PNP de Sullana llegó hasta el lugar de los hechos y con apoyo de maquinaria pesada y equipos de seguridad descendieron para tratar de ubicar a los desaparecidos, que serían el conductor de la combi, Elio Andino Chinchay y tres ancianos que iban como pasajeros aún no identificados.

De otro lado, según informe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), el 11 de marzo a consecuencia de las intensas lluvias se reportó el incremento del caudal del río Serrán, lo cual viene afectando la transitabilidad en el tramo Canchaque – Huancabamba, en el distrito de Canchaque.Asimismo, se produjo el incremento del caudal del río Chipillico, el cual se desbordó, afectando a varias viviendas en el sector Chipillico, distrito de Las Lomas, provincia de Piura. Ante esta situación, las autoridades locales y el Ejército Peruano se desplazaron al lugar de la emergencia para realizar las acciones de atención correspondientes. La precipitación acumulada en Chipillico fue de 168 litros por metro cuadrado, la más fuerte de la temporada.

Y el aumento del caudal del río Piura en la zona de La Huaquilla, en el distrito de Morropón, provocó la inundación de algunas áreas de cultivo de plátano, situación que pone en riesgo parte de la producción agrícola, que es el principal sustento de muchas familias.

En el distrito de Carmen de la Frontera, las lluvias provocaron el colapso de parte del muro perimetral de la institución educativa N° 14475 Peña Blanca, ubicada en el caserío del mismo nombre.

En Paimas, el centro de salud, obra recién inaugurada y que demandó una inversión superior a los S/ 40 millones, presentó filtraciones de agua por las lluvias.