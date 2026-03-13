A 20 y 13 años de cárcel fueron sentenciados Carlos Eduardo De la Cruz Sánchez y Jesús Mateo Delgado Miñán por delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de un menor de 12 años, tras el hecho ocurrido en la provincia de Sullana.

Los magistrados Mary Jacinto, Líder Facundo y Karla Gaona del Juzgado Penal Colegiado de Flagrancia consideraron que se estableció que los acusados están vinculados al hecho delictivo, al haber sido reconocidos por la víctima.

En la intervención hallaron uno de ellos el celular robado, así como identificación del vehículo menor utilizado para el robo.

Los hechos se registraron el 18 de agosto del 2025 cuando uno de los imputados que había descendido de un mototaxi y que lo esperaba, empujó a un niño de 12 años y le robó un celular. El caso fue denunciado en la comisaría de Bellavista, donde los agentes policiales lograron capturar a ambos sujetos.