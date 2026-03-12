Las autoridades detectaron que dos centros recreacionales ubicados cerca del río Chira en la provincia de Sullana, presentan graves deficiencias y son un riesgo para los asistentes. Ante esto, fueron multados y clausurados.

El operativo fue realizado por el fiscal Juan Aguilar Sandoval de la Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito, junto a personal de la Municipalidad de Sullana y efectivos de la comisaría de esta ciudad.

En un centro recreacional ubicado en el Malecón del río Chira, personal de Defensa Civil, advirtieron riesgos eléctricos críticos (interruptores sobrecargados, cables expuestos), extintores vencidos, falta de señalización y estructuras de techos colapsadas.

Ante esto, el local fue clausurado por 30 días y multado con el 30% de una UIT al carecer de licencia de funcionamiento y certificado ITSE.

Mientras en otro establecimiento situado en el paseo turístico Turicarami, identificaron riesgos de incendio, inundación y electrocución. Las observaciones incluyeron falta de sogas y salvavidas, deterioro en juegos infantiles, cables sin protección y extintores vencidos. Al no contar con autorización municipal, procedieron a una multa del 50% de una UIT y la clausura por 30 días.