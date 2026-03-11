A 16 años de pena privativa de la libertad fue condenado E.J.F.B por el delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión agravada, en agravio de L.M.A, a quien el sujeto le exigía a través de mensajes de texto, la suma de S/5,000 a cambio de no atentar contra su vida y la de su menor hija, en la provincia de Sullana.

La medida fue emitida por el Juzgado Colegiado de la Unidad de Flagrancia de Sullana, conformado por las juezas Karla Gaona Merino, María Jacinto Atoche y Líder Facundo Facundo, tras aprobar el acuerdo de conclusión anticipada; por lo que el imputado purgará su condena hasta el 22 de octubre del 2041.

De acuerdo a la investigación fiscal, el sujeto, le exigía a través de mensajes de texto la suma de 5000 mil soles, a cambio de no atentar contra su vida y la de su hija; la víctima denunció los hechos y tras un seguimiento exhaustivo por parte de los efectivos policiales de Marcavelica, se capturó al imputado, cuando pretendía retirar de un agente, ubicado en Mallaritos, la suma de 500 soles, que había solicitado previamente, se abone a través de un código QR.

El órgano jurisdiccional, además ordenó la inhabilitación para la obtención y/o renovación de licencia para portar armas del imputado, así como una reparación civil de 1500 soles, que deberá ser abonado de manera mensual, a partir de abril del 2026, en cuotas mensuales de 150 soles, hasta llegar al monto total de la reparación civil.