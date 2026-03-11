Las autoridades realizaron un operativo a distintos establecimientos y sancionaron a uno de ellos que funcionaba sin la debida documentación en la provincia de Sullana.

[PUEDES VER: Huaico sepulta varias casas y mata a una mujer en Ayabaca]

En una cevichería ubicada en el pasaje Municipal del asentamiento Nueve de Octubre, identificaron que el local realizaba actividades distintas a las autorizadas en su licencia. Ante esta falta, procedieron a aplicar una multa equivalente al 20% de una UIT y la clausura temporal por 30 días.

Mientras en un restaurante situado en la misma zona, las autoridades le otorgaron un plazo de 24 horas al propietario para presentar su certificado de fumigación actualizado, bajo apercibimiento de sanción.

El operativo fue realizado por los fiscales de Prevención del Delito, Kevin Antón y Sara Vidal Coronado, junto a personal de la Subgerencia de Control Municipal de la Municipalidad de Sullana, la Policía Nacional y Superintendencia Nacional de Migraciones.

En los distintos locales intervenidos, los efectivos policiales realizaron el control de identidad a los parroquianos y a los trabajadores de los locales.