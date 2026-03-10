En un operativo realizado a diversas farmacias de la provincia de Sullana, las autoridades detectaron falta de ventilación en el almacenamiento de medicamentos, así como otras deficiencias en los establecimientos.

La intervención fue realizada por el fiscal Kevin Antón de la Fiscalía de Prevención del Delito, personal de Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana y del área de Farmacias de la DIRFIS (Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria).

En un local del pasaje Enrique Palacios advirtieron humedad en el techo del área de recepción. Ante esto, el encargado indicó que esta situación ya había sido reportada para su reparación. Además, observaron daños en el cielo raso, por lo que se otorgó un plazo de siete días para subsanar las observaciones.

Mientras que en otro establecimiento de la calle San Martín, el personal municipal informó que cuenta con la documentación. Sin embargo, el personal de DIRFIS advirtió falta de ventilación en el área de almacenamiento de medicamentos, por lo que se indicó la instalación de un sistema adicional.

Las autoridades también verificaron otras farmacias y boticas de la localidad, pero cumplían con todas las normativas vigentes.