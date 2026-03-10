Decenas de padres de familia protestaron al exterior de la Municipalidad Provincial de Paita para exigir al alcalde culminar la reconstrucción del colegio Nº 14741 Señor de los Milagros, ubicado en la parte baja de la provincia paiteña.

Los padres de familia, totalmente indignados, llegaron hasta el palacio municipal y exigieron al alcalde Pedro Cuadros Alzamora responder sobre la obra, la cual los trabajos estarían paralizados.

Los manifestantes exigían la atención de la autoridad edil, ya que solo salieron funcionarios y regidores, por lo que los padres se negaron a dialogar con ellos.

“Queremos que salga el alcalde. Que terminen la obra, lo único que ha terminado de construir es su casa y el colegio lo ha dejado en nada”, dijo una madre totalmente molesta.

Otras manifestantes indicaban que los niños son los más perjudicados ante la demora de la reconstrucción de la institución educativa.

Al no lograr un diálogo con el alcalde, se trasladaron hasta el centro educativo, donde continuaron con los reclamos, a fin de que el burgomaestre escuche sus pedidos. Para ello, los padres de familia empezaron a limpiar las aulas, ya que buscan que sus hijos empiecen a estudiar en este colegio que lleva años en reconstrucción y ya estamos a menos de una semana del inicio del año escolar 2026.

“Así como lleva a los arquitectos a construir su casa, debería mandarlos acá (colegio) para que terminen los trabajos. Él ha estudado acá, yo, mis hijos, nietos y no hace nada. Eso es lo que molesta”, dijo otra madre de familia.

Por su parte, el alcalde Pedro Cuadros precisó que la obra ha presentado una serie de anomalías, ya que viene desde la gestión pasada, pues actualmente esta se encuentra en arbitraje y lo que ellos realizan es un expediente de saldo de obra para continuar con los trabajos.

“Por temas legales no hemos podido ingresar a los ambientes del colegio y parece que eso no saben los padres de familia. Lo que estamos haciendo ahora es terminando el expediente técnico de saldo de obra. A ese colegio le hace falta tres partidas. La primera del ascensor, segundo acabados y tercera el equpamiento del colegio”, explicó Cuadros Alzamora.

La autoridad precisó que la obra está en un 70% y se necesita cerca de 4 millones de soles para continuar con la obra y culminar su reconstrucción.