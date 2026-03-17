Con el objetivo de capacitar a la población electoral, la ONPE, a través de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Sullana, ha intensificado sus programas de educación electoral dirigidos a más de 18 mil ciudadanos de los 20 centros poblados ubicados en las provincias de Ayabaca y Sullana.

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Estas asistencias se brindan mediante 20 oficinas instaladas en cada jurisdicción, donde personal capacitado ofrece orientación personalizada a miembros de mesa y electores, con el fin de que los ciudadanos cuenten con la información necesaria sobre el desarrollo del proceso electoral.

Durante las jornadas de capacitación, el personal explica a los miembros de mesa sus funciones antes, durante y después de la jornada electoral, así como el correcto llenado de las actas y el procedimiento para la instalación y el cierre de las mesas de sufragio.

El jefe de la ODPE Sullana, David Espinoza Acosta, indicó que, en lo que respecta al elector, se les orienta sobre cómo emitir su voto de manera correcta, la importancia de la participación ciudadana y las medidas que garantizan un proceso electoral transparente y ordenado.

Asimismo, precisó que las capacitaciones incluyen sesiones informativas, orientación personalizada y el uso de material educativo para reforzar el aprendizaje de los participantes, de cara a la jornada electoral que se desarrollará en los próximos días.

En estas jurisdicciones se concentra una población electoral de 18,642 electores, distribuidos en 21 locales de votación y 73 mesas de sufragio, lo que implicará también la participación de más de 600 miembros de mesa encargados de garantizar el normal desarrollo de la votación.

En la provincia de Ayabaca, los centros poblados son: El Toldo, Huachuma, Tapal, Yanchalá, San Jorge, Pechuquiz, Silahua, El Palmo, Tierra Colorada, Palo Blanco, Nangay de Matalacas, Santa Rosa, Bellavista de Cachiaco, Cumbicus Alto, Curilcas, Lagunas de San Pablo y Coletas. Mientras que en la provincia de Sullana se encuentran los centros poblados de Villa Huangalá, Villa Santa Sofía y Jíbito.

Estas acciones forman parte de las actividades de educación electoral que desarrolla la ONPE para fortalecer la participación ciudadana y garantizar que la jornada electoral se desarrolle con transparencia, orden y responsabilidad.