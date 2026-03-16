El personal de la Policía de Carreteras intervino a uno de los presuntos implicados en el asesinato de la extrabajadora del Congreso de la República, Andrea Jazmín Vidal Gómez, durante un operativo en la carretera Panamericana Norte, vía Piura – Sullana.

La intervención de David Santiago More Calderón (35 años) se realizó a las 00:00 horas de hoy lunes 16 de marzo durante un operativo de la Policía de Carreteras al mano del comandante, Óscar Choquehuanca Zapata.

La detención ocurrió en el kilómetro 1018 de la carretera Panamericana Norte, vía Piura - Sullana, en el distrito Veintiséis de Octubre, provincia Piura. Él cuenta con una requisitoria vigente por el delito de homicidio calificado – asesinato del 13 de noviembre del 2025, solicitado por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria La Victoria - Lima.

Recordemos que en la investigación por el asesinato de Andrea Jazmín Vidal Gómez y José Daniel Vargas Briceño, se ordenó la detención preliminar contra cinco personas por homicidio calificado.

Entre los investigados figura David Rodrigo Falcón, exenamorado de Andrea Vidal, quien se encuentra en Colombia desde diciembre. Según la hipótesis fiscal, existirían elementos como comunicaciones telefónicas que lo vincularían al caso.

Dos de los implicados ya fueron detenidos y tres continúan con orden de captura. La madre de Andrea Vidal respaldó la decisión judicial y pidió que el crimen se investigue sin asociarlo a versiones que afecten su imagen.