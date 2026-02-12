Más pistas y nuevos nombres surgen en el caso de Andrea Vidal, la extrabajadora parlamentaria que murió acribillada, junto al taxista que la trasladaba, el 10 de diciembre de 2024. La expareja de la joven, Rodrigo Falcón Cortavarria, cobra relevancia en el crimen tras nuevos hallazgos de la Fiscalía. Sobre él, y otras cuatro personas, pesa una orden de detención preliminar por siete días, informó el programa Ahora y en la Hora.

De acuerdo con el citado medio, solo dos personas han sido detenidas hasta el momento. Ninguna de ellas es Falcón Cortavarria, quien viajó a Colombia en diciembre de 2025 y todavía no ha regresado al país.

INDICIOS

Correo revisó la resolución judicial que ordenó la detención. Esta investigación por homicidio calificado, ajeno al caso por una presunta red de prostitución al interior del Congreso –aún en curso–, apunta “a la intervención de varios sujetos en roles diferenciados”. Estos son, “seguimiento, logística, ejecución material y/o encubrimiento”.

La Fiscalía pudo identificar, mediante los videos de cámaras de seguridad de la zona y otros elementos, que el automóvil desde el que se disparó a Vidal empezó el seguimiento “desde el entorno del domicilio” de Rodrigo Falcón.

Además, se tiene que un mismo número telefónico, en manos del fiscal del caso, efectuó llamadas tanto a Falcón como a un sujeto vinculado a la clonación de la placa que portaba dicho vehículo.

Este último, junto a otra persona, habría realizado dicha gestión en la Cámara de Comercio de Piura. Adicionalmente, figuran como implicados una mujer y un sujeto que fueron captados al interior del auto en cuestión.

Los dichos de Falcón también agravan su situación, pues “sus declaraciones presentan contradicciones sobre la entrega/posesión del celular iPhone hallado en poder” de Vidal. Primero dijo que realizó la entrega “un día antes del atentado”, luego que “le fue devuelto en octubre del 2025”.

Asimismo, aunque aseguró que la víctima “no tenía acceso a su inmueble”, otras versiones “la sitúan en un contexto de convivencia o acceso frecuente”.

“En términos de imputación plausible, ello habilita la posibilidad de intervención como facilitador, partícipe o encubridor (a determinar)”, puntualiza el documento.