Nuevas pruebas revelan que el asesinato de la ex trabajadora del Congreso, Andrea Vidal no, fue un hecho fortuito, sino una acción planificada.

Un informe de “Punto Final”, dio cuenta que las cámaras de seguridad registraron cómo dos vehículos y al menos cuatro motocicletas siguieron el taxi que abordó la joven el 10 de diciembre de 2024 desde San Miguel hasta La Victoria , donde fue interceptada y atacada con 64 disparos.

Las imágenes difundidas por el dominical muestran que uno de los autos ya se encontraba estacionado en la cuadra de la vivienda de su entonces pareja, Rodrigo Falcón, antes de que ella partiera.

El seguimiento se extendió por varios distritos, incluyendo Pueblo Libre y Jesús María, hasta concretarse el ataque a pocas cuadras de la casa de sus padres. La Policía sostiene que el desplazamiento fue monitoreado de forma coordinada.

La investigación también determinó que el vehículo implicado llevaba una placa adulterada, duplicada de otro automóvil cuyos propietarios acreditaron no haber participado en el hecho.

Según la Fiscalía, el trámite de esa placa habría sido gestionado por personas con antecedentes por duplicidad vehicular, lo que refuerza la hipótesis de premeditación.

Asimismo, un registro de llamadas vincula el número de la expareja de la víctima con el de uno de los presuntos implicados en la obtención de la placa .

El Quinto Despacho de la Fiscalía Penal de La Victoria solicitó la detención preliminar de cinco personas; dos ya fueron capturadas, mientras que otras tres -entre ellas Rodrigo Falcón, quien salió del país rumbo a Colombia- permanecen no habidas.