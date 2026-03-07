La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Sullana, junto a la Policía y otras autoridades, intervinieron y destruyeron dos campamentos ilegales donde procesaban el oro que extraían de la minería en el sector “Los Rosos” del distrito de Suyo, provincia de Ayabaca.

Las autoridades hallaron infraestructuras rústicas con 8 molinos en pleno funcionamiento, 6 motores de diversas marcas y 3 motobombas. Además de pozas de sedimentación y cianuración, elementos altamente contaminantes para el ecosistema. Además, casi 50 sacos con material mineralizado.

Al constatarse que dichas actividades no contaban con las autorizaciones correspondientes, la Fiscalía dispuso la destrucción de la maquinaria y los bienes hallados.

El operativo liderado por el fiscal Néstor Sosa Carrillo, contó con la participación de la Dirección de Medio Ambiente de la PNP, los grupos especializados Grecco y Dinoes, y la División contra la Minería Ilegal. Asimismo, brindaron soporte técnico especialistas de la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Piura.