La Contraloría de la República reveló que documentos de consultoría de una obra en la Municipalidad Distrital de Tambogrande presentan daños materiales que comprometen la transparencia y la rendición de cuentas. Asimismo, advirtió que diversos documentos oficiales corren el riesgo de pérdida total debido a la falta de protección ante las lluvias, al encontrarse almacenados en pasadizos y áreas expuestas al tránsito de trabajadores y ciudadanos.

El informe de orientación de oficio Nº004-2026-OCI/2413-S00 detalla las situaciones adversas.

Una comisión identificó el deterioro de la documentación del servicio de consultoría de la obra “Mejoramiento del servicio de transitabilidad en las calles del asentamiento El Huerto y las calles del casco urbano de Tambogrande. Meta: redes de agua, desague, veredas y pavimentación de calles [...]”.

El documento de control indica que dicho deterioro “limita el acceso oportuno a la información, compromete su integridad y conservación, y genera el riesgo en la transparencia, trazabilidad y adecuada gestión institucional”.

Esta información fue obtenida luego de que el Órgano de Control Institucional (OCI) de la entidad solicitara precisiones al respecto, tras lo cual se confirmó que el archivador con parte de dicha documentación se encuentra deteriorado.

“De la revisión a la documentación remitida, se constató que el archivador que contiene los comprobantes de pago 12904, 12905 y 12906, presentan un avanzado estado de deterioro físico. Los documentos en su interior, evidencian manchas de humedad, presencia de hongos de coloración verdosa oscura, roturas, debilitamiento del soporte material y disminución significativa de la legibilidad de la información, lo que puede comprometer la trazabilidad de las transacciones e inconsistencias en los registros financieros de la entidad”, explica el informe.

Asimismo, la comisión realizó una verificación a los ambientes del segundo piso de la comuna de Tambogrande, donde evidenciaron el acervo documental almacenado en pasadizos, sin mecanismos de resguardo ante las lluvias.

Constataron que, a consecuencia de la precipitación ocurrida durante la inspección, la documentación se encontraba expuesta a la humedad y por consiguiente al riesgo inmediato de deterioro físico y pérdida de información institucional.

A la vez, la documentación está en zonas de tránsito peatonal que constituye en una obstrucción que afecta la seguridad y el normal desplazamiento de las personas. Además, podría afectar la evacuación oportuna del personal y terceros ante una eventual ocurrencia de una emergencia.

La Contraloría señala, además, que este deterioro no solo afecta la validez de los documentos, sino que puede generar obstáculos para el acceso y uso de información en la toma de decisiones y cumplimiento de las funciones públicas.