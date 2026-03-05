La Contraloría General de la República advirtió que el Hospital Santa Rosa de Piura no cuenta con protocolo de respuesta ante emergencias y desastres. Tampoco prioriza el mantenimiento de techos, coberturas ni canaletas, lo cual generó que con la lluvia registrada el pasado 2 y 3 de febrero, algunos equipos quedarán inoperativos por algunos días y por ende se perjudiquen los pacientes.

Según el informe N° 001-2026-OCI/5762-SVC, la comisión de control visitó la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento y los servicios de Diagnóstico por Imágenes, Cardiología y Emergencia Gineco - obstétrica del hospital Santa Rosa de Piura, el 10 de febrero. Ahí detectaron que el nosocomio no cuenta con el protocolo de respuesta frente a emergencias y desastres, que pone en riesgo de afectación la continuidad de los servicios hospitalarios frente a las lluvias.

La comisión explicó que el hospital Santa Rosa cuenta con un Plan de Mantenimiento de Infraestructura para los años 2025 al 2027, aprobado con Resolución Directoral N° 0331-2024- Gobierno Regional Piura del 22 de enero del 2024, pero dicho documento no prioriza el mantenimiento de los techos, coberturas ni canaletas del hospital.

En el mencionado Plan se prioriza intervenciones en: cuidados intensivos, patología clínica, anatomía patológica, central de gases medicinales, diagnóstico por imágenes, farmacia, hospitalización de cirugía y medicina, ginecología, emergencia pediátrica y cirugía, emergencia gineco obstétrica, centro quirúrgico, central de esterilización, central obstétrica, consulta externa, nutrición y dietética y banco de sangre.

“[…] Es de indicar que los informes técnicos que sustentan el Plan de Mantenimiento de los servicios hospitalarios afectados en las precipitaciones pluviales acaecidas el 2 y 3 del presente año, por filtraciones en los techos según fotografías, no contemplan mantenimientos de techos, coberturas, canaletas y cielos rasos”, precisa el informe de Contraloría.

La comisión advirtió que la Oficina de Equipamiento e Infraestructura el 15 de enero del 2026 realizó la identificación y verificación técnica de ambientes vulnerables del hospital a fin de incorporar medidas preventivas y correctivas en el Plan ante lluvias intensas 2025-2027.

El 10 de febrero, la comisión realizó una visita y se constató que producto de las lluvias del 2 y 3 de febrero el área de tomografía se vio afectada por filtración de aguas pluviales, dejando el equipo inoperativo y sin atención a los usuarios por cuatro días. Lo mismo sucedió con el equipo de densitometría.

El ambiente destinado para el procedimiento de ecocardiografía en el que se realiza la ecocardiografía transtorácica, carótida, pediátrica, neonata y ecoestrés se ha visto afectado por filtración de aguas pluviales, ocasionado que el funcionamiento del ecocardiógrafo se encuentre inoperativo y sin atención a los usuarios por un día.