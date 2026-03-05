Las municipalidades provinciales de Sullana, Paita, Talara y Ayabaca oficializaron la instalación Consejo Directivo de la Mancomunidad Municipal de la Cuenca del Río Chira, la misma que tiene por objetivos promover el manejo sostenible del recurso hídrico y fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional en el ámbito de la cuenca.

El acto protocolar se desarrolló en la ciudad de Sullana, donde el alcalde provincial Marlem Mogollón Meca asumió la presidencia del Consejo Directivo, consolidando un proceso de diálogo, liderazgo y persistencia política que permitió concretar esta iniciativa supraprovincial.

El Consejo Directivo está conformado además por los alcaldes Sigifredo Juan Zárate Vite (Talara), Pedro Luis Cuadros Alzamora (Paita) y Darwin Ivani Quinde Rivera (Ayabaca), quienes destacaron la necesidad de trabajar de manera conjunta frente a problemáticas comunes como el cambio climático, la gestión del agua y el desarrollo productivo.

La Mancomunidad del Chira ha sido reconocida oficialmente por la Presidencia del Consejo de Ministros, lo que la faculta para gestionar recursos, formular proyectos de inversión pública y coordinar acciones estratégicas entre los gobiernos locales involucrados.

Con esta instalación, las cuatro provincias de la región Piura apuestan por un modelo de cooperación intermunicipal que busca fortalecer la descentralización efectiva y generar mejores condiciones de vida para la población de estas cuatro provincias del departamento de Piura.