La Fiscalía Provincial Penal de Ayabaca, obtuvo una sentencia de pena privativa de la libertad de 10 años y 8 meses de cárcel efectiva contra Iyoel Castillo Novillo, tras demostrarse su responsabilidad en el delito contra la libertad sexual, en la modalidad de violación sexual en grado de tentativa, en agravio de una mujer de 29 años.

Los hechos materia de condena ocurrieron en febrero de 2020, cuando el sentenciado desvió el vehículo que conducía hacia una zona desolada a la salida de Ayabaca. Aprovechando la neblina, Castillo Novillo detuvo la unidad, agredió físicamente a la víctima y realizó tocamientos indebidos mediante el uso de la fuerza y amenazas para acceder sexualmente de ella . Pese a los intentos del agresor por someterla, la decidida resistencia de la agraviada impidió que lograra su objetivo.

Luego de permanecer prófugo de la justicia, el imputado fue capturado el 1 de mayo de 2025, fecha desde la cual cumple mandato de detención. Al computarse desde su captura, el sentenciado permanecerá recluido hasta el 1 de enero de 2036. Fijándose el pago de 20,000 soles a favor de la parte agraviada como reparación civil.