Un accidente de tránsito registrado la noche del último sábado dejó como saldo tres personas heridas producto de la caída de una camioneta a un abismo de 300 metros de profundidad, a la altura del sector Las Minas, en la carretera que une a Canchaque con Huancabamba.

Según se informó, el conductor del vehículo de placa de rodaje T5B-845 fue identificado como Ángel Meléndrez Cruz, quien resultó traumatismo encéfalo craneano (TEC) y fracturas múltiples, siendo trasladado de emergencia a una clínica en Piura.

Mientras tanto, los ocupantes de la unidad, Walther Guerrero Bermeo y José Cutin Jaramillo, fueron evacuados al hospital de Huancabamba, donde permanecen bajo observación médica.

Por su parte, los familiares piden orar por su pronta recuperación, ya que el estado de los heridos es de consideración.