La Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Sullana, junto a otras autoridades, ejecutaron un operativo inopinado en locales nocturnos que operan bajo la modalidad de prostíbulos en esta provincia.

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La diligencia fue liderada por los fiscales adjuntos Kevin Antón y Sara Vidal y contó con la participación de la Fiscalía Especializada en Trata de Personas, Municipalidad Provincial de Sullana, Superintendencia Nacional de Migraciones y la Policía Nacional del Perú (PNP).

Durante el despliegue inspeccionaron diversos establecimientos comerciales, como “Teymar S.C.R.L.” en la carretera Sullana-Tambogrande, donde intervinieron a 12 parroquianos y 10 féminas.

Personal de Migraciones detectó que una ciudadana colombiana no contaba con documentación y una ciudadana venezolana presentaba exceso de permanencia, siendo ambas trasladadas a la sede de Migraciones. El local fue clausurado temporalmente por 15 días tras detectarse que su certificado ITSE estaba vencido.

En tanto, en el night club “Lupamas - club nocturno Cavally” en la zona industrial, identificaron a 13 parroquianos y 4 extranjeras. Se exhortó a una venezolana y una ecuatoriana a regularizar su situación migratoria.

Asimismo, en los establecimientos “Cachito de Oro” y “Café Rojo Night Club”, verificaron el estado migratorio y de identidad de los presentes, sin encontrarse irregularidades delictivas o infracciones municipales, contando con la documentación en regla para su funcionamiento.

Los representantes del Ministerio Público exhortaron a los propietarios y encargados a cumplir estrictamente con la normativa municipal vigente y prohibir el ingreso de menores de edad, bajo apercibimiento de ser denunciados por desobediencia y resistencia a la autoridad.