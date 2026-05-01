El menor Yostin Quispe Quito, de 10 años, que logró salvar a sus hermanas, falleció en el Hospital de Apoyo II-2 tras no resistir las graves quemaduras que sufrió en el incendio que se registró en su vivienda en el centro poblado de Huangalá, provincia de Sullana.

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El niño que presentaba quemaduras en varias partes del cuerpo e iba a ser trasladado ayer a un hospital especializado en Lima; pero lamentablemente falleció en el nosocomio del sector oeste de esta localidad.

Mientras sus hermanas de 7 y 4 años permanecen internadas, bajo observación médica y luchando por su recuperación debido a las quemaduras que afectaron gran parte de sus cuerpos.

El incendio en la vivienda de los tres hermanos, sucedió cerca de las 11 de la noche del último martes en la cuadra 7 de la calle San Eduardo en Huangalá. Según los vecinos, fue provocado por un cortocircuito, cuando ellos se habían quedado dormidos solos. En ese momento, la madre había acudido a su primer día de trabajo en una empresa procesadora de pescado.