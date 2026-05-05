El Poder Judicial del Perú realizará el 5 de mayo la campaña de Justicia y Derechos para Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), la cual se llevará a cabo de manera simultánea hasta el 29 del referido mes en la provincia de Sullana y en todas las cortes superiores del país.

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Consiste en ejecutar la entrega masiva de endosos judiciales generados y no cobrados, vinculados principalmente a procesos de alimentos, y la realización de audiencias rápidas en procesos sobre tenencia y régimen de visitas a través del Expediente Judicial Electrónico (EJE).

La cruzada incluye, además, priorizar la atención y resolución de casos sobre riesgo y desprotección familiar, así como promover mecanismos de conciliación y oralidad para reducir la conflictividad en el seno de la familia.

El presidente de la Corte de Sullana Yone Pedro Li Córdova informó que la campaña estará a cargo de los juzgados de Familia, Paz Letrado de las provincias de Sullana, Talara y Ayabaca, así como los órganos jurisdiccionales competentes en la cobertura de los casos de depósitos judiciales por alimentos, omisión a la asistencia familiar pendientes de cobro, reparación civil y otros conceptos.

La atención será presencial en las sedes judiciales y virtual a través de los canales digitales institucionales. Y se ha habilitado las líneas telefónicas (922414661 y 970799946) para que puedan tener conocimiento, den impulso necesario a sus procesos judiciales y si tienen depósitos vean los mecanismos de entrega de los mismos, contribuyendo con los principios de celeridad, eficacia y enfoque de derechos.