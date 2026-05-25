El interés por preparar comidas rápidas, frescas y con pocos ingredientes continúa creciendo entre los consumidores. En ese contexto, productos versátiles como el vinagre de manzana comienzan a ganar protagonismo dentro de la cocina cotidiana.

Según el informe “Top Tendencias de Consumo Saludable 2025” de ACCIÓ, el 58% de consumidores prioriza actualmente alimentos vinculados al bienestar y busca alternativas más prácticas para la alimentación diaria.

Luis Pineda, CEO de Santolivo Group, señaló que existe una mayor preferencia por ingredientes que permitan resolver preparaciones sencillas sin perder sabor.

“Hoy las personas buscan cocinar más fácil, pero también comer más rico. El vinagre de manzana permite transformar recetas simples en preparaciones mucho más interesantes”, indicó.

Wrap de pollo con vinagreta de manzana

Esta preparación aparece como una alternativa práctica para almuerzos ligeros y rápidos.

Ingredientes:

Tortillas integrales

1 pechuga de pollo

Lechuga

Tomate

Queso fresco

Vinagre de manzana

Aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta

Preparación: Mezclar vinagre de manzana, aceite de oliva, sal y pimienta para elaborar una vinagreta ligera. Luego rellenar las tortillas con pollo y vegetales, añadir el aderezo y enrollar.

Tip: Agregar palta puede aportar una textura más cremosa.

Papas crocantes al horno con toque de manzana

El vinagre de manzana también puede utilizarse para potenciar sabores en preparaciones calientes.

Ingredientes:

Papa amarilla

Vinagre de manzana

Aceite de oliva extra virgen

Romero

Ajo en polvo

Sal y pimienta

Preparación: Cortar las papas en gajos y mezclarlas con vinagre de manzana, aceite de oliva y condimentos. Llevar al horno a 200 °C hasta que estén doradas.

Tip: Dejar reposar las papas unos minutos con el vinagre ayuda a intensificar el sabor.

Ensalada fresca de pepino y manzana

Esta opción puede acompañar almuerzos o cenas ligeras.

Ingredientes:

Pepino

Manzana verde

Vinagre de manzana

Aceite de oliva extra virgen

Limón

Hierbabuena

Sal

Preparación: Cortar el pepino y la manzana en láminas finas. Mezclar con limón, aceite de oliva y vinagre de manzana. Finalmente, añadir hojas de hierbabuena.

Tip: Servir fría ayuda a resaltar mejor la frescura de la preparación.