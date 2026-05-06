La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana abrió una investigación preliminar tras las denuncias de presuntas injerencias políticas en las contrataciones de personal en la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna. Como parte de las diligencias, el Ministerio Público citó al gobernador regional Luis Neyra León y al exdirector de dicha entidad.

Según la carpeta fiscal Nº3906015500-2026-58-0, el primer despacho que dirige el fiscal provincial Luis Ramos Rioja, dispuso el inicio de las diligencias preliminares contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo.

La investigación fiscal se refiere a las denuncias difundidas sobre la renuncia irrevocable del exdirector Dante García Juárez, que estuvo casi 20 días en el cargo y la presunta injerencia política en las contrataciones de personal en dicha institución y que estarían ligados a un partido político.

Tras diversas denuncias públicas, salieron a la luz presuntas irregularidades en la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna. Según las acusaciones, se estaría imponiendo la contratación de personal que carece de la experiencia necesaria para el cargo. Esta situación habría motivado la renuncia de profesionales designados como directores de dicha entidad, como fue el caso del médico García.

Según la Fiscalía Anticorrupción, esto podría configurar la presunta comisión del delito de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, previsto en el artículo 399 del Código Penal, en agravio del Estado.

Ante esto, dispuso dar inicio a los actos de investigación preliminar, con la finalidad de realizar los actos destinados a determinar si hay lugar a los hechos objeto de conocimiento, así como asegurar los elementos materiales de la comisión, individualizar a las personas involucradas, incluyendo a los agraviados.

LAS DECLARACIONES. En el marco de las investigaciones, la Fiscalía dispuso recoger el testimonio del médico y exdirector de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, Dante García, cuya diligencia fue programada para el día de hoy.

Asimismo, el despacho fiscal citó al gobernador regional de Piura, Luis Neyra León, para mañana. La autoridad regional deberá declarar sobre los motivos que desencadenaron las renuncias en la entidad, así como los criterios utilizados para la designación de nuevos funcionarios.

Además, como parte de las diligencias, la Fiscalía ha oficiado a la institución de salud para que remita de forma obligatoria, un informe documentado sobre las convocatorias de personal realizadas durante el periodo 2026. Además, ha solicitado el expediente de las resoluciones de designación de todos los funcionarios de confianza que asumieron funciones en dicho lapso.