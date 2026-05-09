Luego de cinco intensas jornadas de audiencia por el crimen de la pediatra Minosska Pinto, la jueza a cargo del caso anunció que hoy, a las 11:00 a.m., dará lectura a la resolución final sobre el pedido de nueve meses de prisión preventiva contra los implicados.

La magistrada justificó la postergación de la lectura para hoy debido a la complejidad del caso, la abundancia de elementos de convicción presentados y la necesidad de estructurar un esquema sólido para su decisión.

Durante la sesión de cierre, el fiscal ratificó la necesidad de la medida privativa de la libertad, argumentando que los 9 meses solicitados son proporcionales a la complejidad de la investigación, la cual aún tiene pendientes al menos 30 actos de investigación, incluyendo pericias psiquiátricas y la visualización de cámaras de seguridad de alta gama que deben ser procesadas en Lima.

Para el Ministerio Público, existe un riesgo latente de reiteración delictiva y de fuga, especialmente ante la gravedad de la pena probable, que sería la cadena perpetua por el delito de sicariato agravado.

El fiscal enfatizó que medidas menos gravosas, como la comparecencia con restricciones, serían insuficientes debido a la falta de capacidad operativa de la Policía para vigilar de cerca a los investigados en un contexto de estado de emergencia y alta criminalidad en Piura.

Por su parte, los abogados defensores centraron sus esfuerzos en demostrar que sus patrocinados cuentan con arraigo familiar y laboral. En el caso de William Seminario, esposo de la víctima, su defensa argumentó que el médico trabaja en el centro de salud de Talara y que es el único sustento de su menor hijo.

Las defensas criticaron que la Fiscalía se base en “inferencias débiles” y en declaraciones de coimputados que buscan beneficios propios, sin presentar hasta el momento una identificación técnica plena o una pericia facial que vincule directamente a los acusados con los videos del crimen.

Uno de los momentos de mayor tensión se vivió cuando William Seminario, esposo de la doctora, tomó la palabra. Visiblemente afectado, se declaró una víctima más del fallecimiento de su esposa y denunció haber sido objeto de una detención ilegal en Talara el pasado 13 de abril.

Según su testimonio, fue capturado sin orden judicial, maltratado física y psicológicamente por agentes policiales, e incluso amenazado de muerte durante su traslado a Piura.

“¿Cómo le voy a poder explicar a mi hijo toda esta pesadilla?”, cuestionó Seminario, quien también denunció la filtración de información que daña la imagen de su familia y la de la fallecida doctora.

Mientras se realizaba la audiencia, en el exterior de la Corte Superior de Justicia de Piura, familiares y amigos de la pediatra Pinto Lazo realizaron plantones exigiendo justicia y que se dictame una medida justa para la víctima.​